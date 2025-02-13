احذر.. 3 فواكه قد تصبح سامة عند تناولها مع هذه الأطعمة

كتبت- أسماء العمدة:

تناول الفواكه والخضروات معًا قد يكون مفيدًا للصحة، ولكن يجب الانتباه إلى عدم خلط أنواع معينة منها؛ لتجنب بعض المضاعفات الصحية.

وكشف أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، 3 فواكه يمكن أن تصبح سامة عند تناولها مع هذه الأطعمة.

الجريب فروت

أوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصرواي" أنّ الجريب فروت يحتوي على مركبات يمكن أن تتداخل مع عمل بعض الأدوية، ما يزيد من تركيز الدواء في الجسم ويسبب آثارًا جانبية خطيرة.

الأفوكادو

وتابع أن الأفوكادو يحتوي على مادة التيرامين، التي قد تسبب ارتفاعًا في ضغط الدم، عند تناولها مع بعض الأدوية.

الكرز

وأشار إلى أنّ فاكهة الكرز تحتوي على مادة السيانيد، التي يمكن أن تتحول إلى سموم في الجسم عند تناولها بكميات كبيرة.

واختتم: "يجب الاعتدال عند تناول الفواكه دون التعرض لأي مضاعفات، ويُفضل تناول الفواكه بين الوجبات كوجبة خفيفة صحية، تناول مجموعة متنوعة من الفواكه للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم".

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