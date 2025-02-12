ماذا يحدث للمثانة والكلى عند حبس البول لساعات؟.. مرض خطير

كتبت- نرمين ضيف الله

حبس البول لفترة طويلة قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية مثل الألم، التهابات المسالك البولية، تمدد المثانة، تلف عضلات قاع الحوض، وتكوين حصوات الكلى.

وفي التقرير التالي يستعرض "مصراوي" أضرار حبس البول لساعات طويلة على صحة الجسم والكلى والمثانة بشكل خاص، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

الألم

الأشخاص الذين يتجاهلون الرغبة في التبول بانتظام قد يعانون من ألم أو انزعاج في المثانة أو الكلى.

وعند التبول أخيرًا، قد يشعرون أيضًا بالألم يمكن أن تظل العضلات مشدودة جزئيًا بعد التبول، مما يؤدي إلى تشنجات في منطقة الحوض.

التهابات المسالك البولية

ويؤدي حبس البول لفترة طويلة إلى تكاثر البكتيريا، مما يزيد من خطر الإصابة بعدوى في المسالك البولية.

يجب تجنب حبس البول لفترات طويلة لتقليل خطر حدوث التهابات المسالك البولية، والتي يمكن أن تكون أكثر شيوعًا في حال وجود جفاف أو سوء نظافة شخصية أو تناول بعض الأدوية.

تمدد المثانة

إذا تم حبس البول بشكل مستمر على المدى الطويل، فقد يتسبب ذلك في تمدد المثانة.

وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على المثانة الانقباض والتخلص من البول بشكل طبيعي.

تلف عضلات قاع الحوض

ويتسبب حبس البول بشكل متكرر في تلف عضلات قاع الحوض، مثل العضلة العاصرة للمثانة التي تمنع البول من التسرب.

إذا تضررت هذه العضلة، قد يؤدي ذلك إلى سلس البول، يمكن ممارسة تمارين قاع الحوض، مثل تمارين كيجل، لتقوية هذه العضلات ومنع التسريب.

حصوات الكلى

حبس البول قد يساهم في تكوين حصوات الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع هذه الحالة أو أولئك الذين لديهم مستوى عالٍ من المعادن في البول.

سعة المثانة

وتستطيع المثانة عادة أن تحمل حوالي 1 لتر من السائل، على الرغم من أنها يمكن أن تتمدد لتحمل كميات أكبر.

ولكن يجب على الشخص إفراغ المثانة بشكل منتظم لتجنب المشاكل الصحية، بالنسبة للأطفال، تكون المثانة أصغر بسبب التطور الجسماني، ويمكن حساب سعتها تقريبًا باستخدام معادلة معينة بناءً على العمر.

هل يمكن أن تنفجر المثانة؟

بينما يعتقد البعض أن المثانة قد تنفجر إذا تم حبس البول لفترة طويلة، فإن هذا نادر جدًا.

وتحدث تمزقات للمثانة نتيجة لحالات معينة مثل وجود انسداد يمنع التبول في معظم الحالات، ستتغلب المثانة على العضلات التي تمنع التبول، ما يؤدي إلى حدوث "حادث" غير متوقع.

تأثيرات الحالات الأخرى

بعض الحالات الطبية قد تؤدي إلى احتباس البول بشكل غير إرادي، مثل تضخم البروستاتا، ضعف عضلات المثانة، أو تلف الأعصاب.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى يجب عليهم تجنب حبس البول لتفادي تعقيدات إضافية.

تدريب الجسم على تقليل عدد مرات التبول

في بعض الحالات، قد يوصي الأطباء بإعادة تدريب المثانة على التبول بشكل أقل تواترًا.

الهدف من ذلك هو زيادة قدرة المثانة على احتجاز البول، لفترة أطول قبل أن تُحفز الرغبة في التبول في حال تم التدريب بنجاح، يمكن تقليل عدد الزيارات للحمام.

نصائح لتجنب الحاجة الماسة للذهاب إلى الحمام

على الرغم من أن من الأفضل التبول عندما تكون المثانة ممتلئة، قد لا يتوفر دائمًا الحمام في الوقت المناسب.

يمكن أن تساعد النصائح التالية في تقليل الحاجة الملحة للذهاب إلى الحمام.

عبر الساقين أثناء الوقوف: يساعد هذا في تقليل الضغط على مجرى البول.

التخلص من الغازات: تراكم الغازات يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على المثانة.

التبول فور الاستيقاظ: من المهم أن يبدأ الشخص يومه بتفريغ المثانة فور الاستيقاظ.

تحديد أوقات منتظمة للذهاب إلى الحمام: من الأفضل تخصيص وقت للذهاب إلى الحمام كل 3 إلى 4 ساعات، حتى إذا لم تكن المثانة ممتلئة.

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