ما سر خدش القطط لأثاث المنزل؟.. 3 أسباب غير متوقعة

كتبت- شيماء مرسي:

تفضل معظم القطط خدش الأثاث والمفروشات والسجاد، ولكن هل تساءلت يوما عن سبب هذا السلوك المدمر؟ هذا ما نكشفه لكم بحسب ما ذكر موقع "Catster".

العناية بالأظافر

تحتاج القطط إلى الحفاظ على مخالبها حادة لأنها تستخدمها لأشياء كثيرة، مثل الإمساك بالأشياء والقتال والتواصل مع القطط الأخرى، على عكس أظافرنا، لا تنمو مخالب القطط باستمرار.

وبدلا من ذلك، تنمو مخالب جديدة وحادة داخل المخالب القديمة، ولإظهار المخلب الجديد، يجب على القطط إزالة المخلب القديم الذي يعمل كغطاء، ويعد الخدش هو أفضل طريقة للقيام بذلك.

التواصل

يسمح الخدش للقطط بترك علامة للقطط الأخرى، مثل "هذا لي" أو لا تلمسه".

ممارسة الرياضة وتخفيف التوتر

تميل القطط إلى الجمع بين الخدش والتمدد، وذلك لأن هذه الحركات تسمح لها باستهداف عضلات الأطراف الأمامية والعمود الفقري بشكل فعال.

كما يعمل الخدش أيضا كشكل من أشكال تخفيف التوتر، ما يفسر سبب ميل القطط إلى الخدش أكثر عند الشعور بالضيق.

اقرأ أيضا:

20 صورة لـ أغرب فندق في العالم.. مبني بالكامل من الملح

أقدم كتاب "طبخ" في التاريخ.. وصفات عمرها آلاف السنين

صدمت المتابعين.. سعودية تأكل 5 قوالب زبدة في 85 ثانية (فيديو)

أغرب وظيفة دبلوماسية.. قط يتولى منصبا رسميا في بريطانيا

10 صور مذهلة للشارع الأغلى في العالم.. ما قصته؟