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"القاتل الصامت".. 8 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان القنوات الصفراوية

10:30 م الأحد 09 فبراير 2025

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كتبت- شيماء مرسي:

سرطان القنوات الصفراوية يتكون في الأنابيب الرفيعة (القنوات الصفراوية) التي تحمل الصفراء للسائل الهضمي، وتربط القنوات الصفراوية الكبد بالمرارة والأمعاء الدقيقة، ونظرا لأن العلامات قد لا تظهر في البداية بسهولة، لذا يطلق عليه "القاتل الصامت".

أسباب سرطان القنوات الصفراوية

وكشف موقع "مايو كلينيك" أن سرطان القنوات الصفراوية يحدث، عندما تحدث تغيرات في الخلايا الموجودة في القنوات الصفراوية في الحمض النووي الخاص بها.

وتخبر التغييرات الخلايا بالتكاثر خارج نطاق السيطرة، وتشكيل كتلة من الخلايا (الورم) التي يمكن أن تغزو وتدمر أنسجة الجسم السليمة.

أعراض سرطان القنوات الصفراوية

اصفرار البشرة وبياض العينين (اليرقان)

حكة شديدة في الجلد

البراز الأبيض

ألم البطن أو الجانب الأيمن أو أسفل الأضلاع مباشرة

فقدان الوزن دون محاولة

الحمى

التعرق

البول الداكن

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من التعب المستمر أو ألم في البطن أو اليرقان.

الفئات الأكثر عرضة

كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

المصابين بمرض الكبد المزمن.

الأشخاص الذين يعانون من التهاب القنوات الصفراوية.

المدخنين بشراهة.

الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بهذا المرض.

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