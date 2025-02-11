سر جمال صابرين.. كيف تؤثر الكوارع على البشرة والوزن؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت النجمة صابرين عن سر جمال ونضارة بشرتها، التي لا تظهر عليها أي تجاعيد رغم تقدمها في السن.

وقالت "صابرين" خلال استضافتها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون" عن فوائد الكوارع: "استخدم لبان الدكر، كجزء من روتين العناية ببشرتي، نظرا لفوائده المحتملة في تحسين المظهر".

وأضافت: "الكوارع غنية بالكولاجين ولا تزيد الوزن، لذا يمكن تناولها يوميا".

وأوضحت: "احرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال واليوسفي".

ومن جانبها، كشفت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية، في تصريحات لـ"مصراوي" عن تأثير تناول الكوارع على البشرة.

الكوارع والبشرة

الكوارع تحتوي على الكولاچين، ما يسهم في صحة البشرة وتقوية المفاصل.

الكوارع والوزن

تحتوي الكوارع على نسبة عالية من البروتينات، وبالتالي فهي تسهم في الشعور بالشبع لفترة طويلة وفقدان الوزن.

فوائد الكوارع للجسم

-تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة.

-سهلة الهضم.

-يسهم تناول الكوارع في صحة العظام، وذلك بفضل احتوائها على الكالسيوم.

-الكوارع غنية بالمغنيسيوم، ما يساعد على تقوية الأعصاب والعضلات.

-تقلل من ارتفاع ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائها على الأحماض الدهنية ومضاد للالتهابات.

-الحفاظ على صحة الأسنان.

-مصدر جيد للحديد.

-تساعد على تقوية المناعة، نظرا لاحتوائها على الزنك والحديد.

-تقلل من التهاب المفاصل والقولون التقرحي.

أضرار الإفراط في الكوارع:

الكوارع تحتوي على نسبة عالية من الدهون، لذا فإن الإفراط في تناولها يسبب صعوبة الهضم وزيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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