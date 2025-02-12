لماذا نشعر بالراحة بعد"الهرش" بالجسم؟

عندما تشعر بالحكة، فإنك تقوم لا إرادياً بخدش المنطقة المصابة. هذا الخدش يسبب ألماً طفيفاً، ولكن هذا الألم الطفيف يعمل كمسكن مؤقت للحكة بمعنى آخر، الألم الناتج عن الخدش يصرف انتباه الدماغ عن الحكة.

إفراز السيروتونين

ووفقًا لما ورد عبر شبكة، medicalxpress، يعتقد العلماء أن الهرش يؤدي إلى إفراز هرمون السيروتونين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن تحسين المزاج والشعور بالسعادة. هذا قد يفسر الشعور بالراحة والرضا بعد الهرش.

تنشيط الأعصاب الحسية

عندما تخدش جلدك، فإنك تنشط الأعصاب الحسية الموجودة في الجلد. هذا التنشيط يرسل إشارات إلى الدماغ، مما يؤدي إلى إفراز مواد كيميائية تشعرنا بالراحة والاسترخاء.

تأثير نفسي

في بعض الحالات، قد يكون الشعور بالراحة بعد الهرش مرتبطاً بتأثير نفسي. فإذا كنت تشعر بالتوتر أو القلق، فإن الهرش قد يكون بمثابة متنفس أو طريقة للتخلص من هذه المشاعر السلبية.

ومع ذلك، يجب أن نضع في الاعتبار أن الهرش المفرط يمكن أن يضر بالجلد ويسبب المزيد من الحكة والالتهابات

من المهم تجنب الهرش المفرط والبحث عن طرق أخرى لتخفيف الحكة، مثل استخدام الكريمات المرطبة أو الأدوية المضادة للحكة.

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