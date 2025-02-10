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"تبدأ بـ 50 جنيهاً".. أفضل 5 هدايا مثالية للرجال في عيد الحب 2025

07:30 م الإثنين 10 فبراير 2025
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    أساور الحجر الطبيعي تبدأ من 73 جنيه
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    ساعة يد كاجوال بـ 285 جنيه
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    سماعات داخل الأذن لايف P25i بتقنية لاسلكية
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    عطر فريش اكتيف
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    تيشرت سادة بقبة دائرية وأكمام قصيرة
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    ساعة يد أنيقة لمحبي الرياضة
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    عطر للرجال من ماركو فوغ - 120 مل، السعر 94.95 جنيه
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    سماعة لاسلكية ام 10 تي دبليو اس
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    أساور الحجر الطبيعي تبدا من 55 جنيه
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    حامل كروت من الجلد والألياف الكربونية
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كتبت- أسماء العمدة:

مع اقتراب عيد الحب 2025 يق، تبدأ رحلة البحث عن الهدايا المثالية التي تعبر عن مشاعر التقدير، وسواء كنت ترغبين في تقديم هدية مميزة لزوجك، صديقك أو أي شخص عزيز عليك، تبقى المفاجأة السارة والتفكير العميق في اختيارات الهدايا جزءًا أساسيًا من هذا اليوم الخاص.

وفي هذا التقرير، نقدم لك أبرز 5 هدايا مثالية للرجال التي تجمع بين الأناقة، العملية والسعر المناسب، والتي يمكنك العثور عليها بسهولة عبر موقع أمازون.

أفكار هدايا عيد الحب للرجال

ساعات أنيقة

الساعات الأنيقة تعتبر هدية كلاسيكية تدوم طويلاً، وتعبر عن ذوقك الرفيع، يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الموديلات على "أمازون"، وتبدأ من 55 جنيها.

أساور حجر طبيعي أنيقة

أساور الحجر الطبيعي هي هدية أنيقة تعكس الطابع الشخصي. يمكن اختيار الأساور التي تناسب ذوقه، وتبدأ من 55 جنيها.

حامل كروت من الجلد والألياف الكربونية

حامل الكروت هذا بتصميم ذكي صغير يعد هدية عملية وأنيقة، السعر بعد الخصم 378 جنيه.

عطور فاخرة

العطور هي هدية شخصية ومميزة، اختر عطرًا يناسب شخصية الرجل الذي تهديه.

عطر للرجال من ماركو فوغ - 120 مل، السعر 94.95 جنيه.

عطر فريش اكتيف- 150 مل، السعر 77 جنيها.

أدوات العناية الشخصية

مجموعة من أدوات العناية الشخصية عالية الجودة هي هدية عملية وأنيقة.

سبراي مزيل العرق ماستر أوك للجسم 120 مل، بسعر 94 جنيها.

ملابس أنيقة

قميص أو تيشرت أو بنطلون أنيق من علامة تجارية مفضلة لديه.

تيشرت سادة بقبة دائرية وأكمام قصيرة، بسعر 175 جنيها.

قميص غربي بأكمام طويلة مصنوع من قطن أوكسفورد، بسعر 399 جنيها.

إلكترونيات

سماعات لاسلكية أو جهاز لوحي إذا كان من محبي التكنولوجيا.

سماعات داخل الأذن لايف P25i بتقنية لاسلكية حقيقية، لمكالمات معززة بالذكاء الاصطناعي، والسعر بعد الخصم 888 جنيها.

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