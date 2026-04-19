أفادت مصادر لجريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية، السبت، بأن شابا فارق الحياة، إثر تعرّضه لهجوم عنيف من أربعة كلاب شرسة داخل منزل بحي "إسبانيول" وسط مدينة طنجة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية من مواليد سنة 1996، كان بصدد تقديم الطعام للكلاب داخل منزل أحد أصدقائه، قبل أن يفاجأ بهجومها المباغت عليه.

وأوضحت المصادر، أن الكلاب التي افترست الشاب هي من فصيلة "بيتبول" المعروفة بشراستها، حيث تعرّض لعضات قاتلة في أنحاء متفرقة من جسده.

وخلف الحادث حالة من "الذهول والصدمة" في صفوف سكان الحي وأقارب الضحية، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرّض لها.