يكافح مرض العصر.. فوائد صحية غير متوقعة لحليب الإبل

كتبت- أسماء العمدة:

حليب الإبل، الذي يشتهر به سكان الصحراء، ليسَ مجرد غذاء بل هو كنز فريد يحمل فوائد صحية كثيرة، وفقا لموقع healthline.

هل حليب الإبل يُخفض نسبة السكري في الجسم؟

حليب الإبل يحتوي على مكونات تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي حليب الإبل على مواد أخرى تساهم في تقليل امتصاص السكر في الأمعاء ما يؤدي إلى مكافحة مرض العصر الذي حير العلماء.

وأظهرت بعض الدراسات الصغيرة نتائج واعدة في تحسين مستويات السكر في الدم، لدى مرضى السكري من النوع الثاني، الذين يستهلكون حليب الإبل بانتظام.

ماذا يعني هذا بالنسبة لمرضى السكري؟

إذا كنت مريضًا بالسكري، فمن الضروري أن تتحدث مع طبيبك قبل إجراء أي تغييرات في نظامك الغذائي، بما في ذلك إضافة حليب الإبل، يمكن لطبيبك تقييم حالتك الصحية وتحديد ما إذا كان حليب الإبل مناسبًا لك كجزء من نظام غذائي متوازن.

فوائد حليب الإبل على صحة الجسم

يحتوي حليب الإبل على نسبة عالية من البروتين، والفيتامينات مثل فيتامين C وB، والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد، وهذه العناصر الغذائية ضرورية لصحة الجسم بشكل عام، وتساهم في تعزيز النمو وتقوية العظام ودعم الجهاز المناعي.

مضاد للأكسدة

ويحتوي حليب الإبل على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي يعتقد أنها تساهم في تطور العديد من الأمراض المزمنة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

ويحتوي حليب الإبل على إنزيمات طبيعية في تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، وقد يكون له دور في تخفيف بعض مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ.

دعم صحة القلب

حليب الإبل يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

مضاد للالتهابات

يحتوي حليب الإبل على مركبات مضادة للالتهابات، تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، وتخفيف أعراض بعض الأمراض الالتهابية.

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