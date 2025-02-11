تحارب السرطان.. 10 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

كتبت- نرمين ضيف الله:

مضادات الأكسدة هي مواد تساعد في حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، وهي الجزيئات غير المستقرة التي يمكن أن تساهم في الإصابة بالأمراض مثل السرطان.

العديد من الأطعمة تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تعزز من صحة الجسم، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

وهناك 10 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة تساعد في الوقاية من السرطان، وفقاً لما ذكره موقعا "هيلث لاين" و"ويب ميد".

1- التوت (البلوبيري، الفراولة، التوت الأسود)

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة القوية مثل الأنثوسيانين، وهي المركبات التي تمنع تلف الخلايا وتساعد في الوقاية من السرطان، ويعتبر التوت أيضًا غنيًا بفيتامين C الذي يعزز الجهاز المناعي.

2- السبانخ

السبانخ يحتوي على مضادات أكسدة مثل الفيتامين C و الكاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تلعب دورًا في حماية الخلايا من الضرر وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان، خصوصًا سرطان القولون.

3- الجزر

الجزر هو مصدر غني بـ البيتا كاروتين، وهو نوع من الفيتامين A الذي يعتبر مضاد أكسدة قوين كما أنّ البيتا كاروتين يمكن أن يساعد في الوقاية من أنواع معينة من السرطان مثل سرطان الرئة.

4- الثوم

يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين، الذي يُعتبر مضاد أكسدة قوي وله خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

كما أن الأبحاث تشير إلى أن الثوم قد يساهم في الوقاية من السرطان، خاصة سرطان المعدة والقولون.

5- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيكينات، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد في منع تلف الخلايا وحماية الجسم من الأورام السرطانية.

تشير الدراسات إلى أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي والمعدة.

6- الطماطم

الطماطم غنية بمضاد أكسدة قوي يسمى الليكوبين، الذي يعتقد أنه يلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وأمراض القلب، ويساعد الليكوبين في حماية الخلايا من التلف ويعزز صحة الجلد.

7- المكسرات (اللوز، الجوز)

المكسرات تحتوي على فيتامين E، الذي يُعتبر مضاد أكسدة مهم يعمل على تقوية الجهاز المناعي والوقاية من السرطان، كما أنّ الجوز يحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تساهم في الحد من الالتهابات.

8- الفاصوليا

الفاصوليا مليئة بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين و الفيتوستيرولات، التي تساعد في الحد من نمو الخلايا السرطانية وتحسين صحة الجهاز الهضمي، مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

9- البروكلي

البروكلي يحتوي على السولفورافان، وهو مركب قوي يساعد في إزالة السموم من الجسم ويحارب الخلايا السرطانية، وتشير الدراسات إلى أن البروكلي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون.

10- الرمان

الرمان يحتوي على الأنثوسيانين و التانينات، وهي مضادات أكسدة تعمل على حماية الخلايا من التلف وتمنع نمو الأورام السرطانية، ويُعتقد أن الرمان يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا والقولون.

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