زيت الخروع من الزيوت الطبيعية التي تستخدم قديما لأغراض صحية وجمالية متعددة، وبينما يعرفه الكثيرون بقدرته على علاج الإمساك، إلى أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهاب ومرطبة للبشرة، وفقا لموقع "ويب ميد".

علاج للإمساك

الاستخدام الصحي الوحيد المعتمد من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هو استخدامه ملينا طبيعيا لتخفيف الإمساك المؤقت، إذ يرتبط حمض الريسينوليك الموجود فيه بمستقبلات في الأمعاء، ما يؤدي إلى انقباض العضلات، ودفع البراز عبر القولون.

كما يستخدم أحيانا لتنظيف القولون قبل إجراءات مثل تنظير القولون، لكن يمكن للطبيب وصف ملينات أخرى قد تعطي نتائج أفضل، لذا لا يفضل استخدامه على المدى الطويل، حيث يسبب آثارا جانبية مثل التقلصات والانتفاخ.

تأثيرات مضادة للالتهابات

يساعد حمض الريسينوليك الموجود في زيت الخروع على مكافحة التورم والألم الناتج من الالتهاب عند وضعه على البشرة.

تسريع التئام الجروح

يتميز زيت الخروع بخصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، ما يسهم تسريع التئام الجروح، خاصة عند دمجه مع مكونات أخرى، بالإضافة إلى منع العدوى عن طريق الحفاظ على رطوبة الجروح، بينما يقلل حمض الريسينوليك الالتهاب.

تأثيرات مرطبة للبشرة

نظرا لغناه بالأحماض الدهنية، يتميز زيت الخروع بتأثيرات مرطبة للبشرة، ويمكن إيجاده في كثير من منتجات التجميل التجارية، كما يمكن استخدامه بشكله الطبيعي الخالي من العطور والأصباغ، ولأنه يسبب تهيجا للجلد.

