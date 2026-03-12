إعلان

حزب الله يستهدف منظومتين للدفاع الجوي الإسرائيلي ومستوطنات

كتب : د ب أ

08:51 م 12/03/2026

حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني في سبع بيانات منفصلة، اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا منظومتين للدفاعات الجويّة الإسرائيلية ومستوطنات.

وأعلن حزب الله استهداف منظومة الدفاعات الجويّة الإسرائيلية المحيطة بمدينة قيسارية ومنظومة أخرى في معالوت ترشيحا ومستوطنات أدميت وزرعيت وشلومي وأيفن مناحيم الإسرائيلية بالمسيرات والصواريخ.

يذكر أن حزب الله كان قد بدأ منذ منتصف ليل الثاني من مارس الجاري باستهداف موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا بصلية من الصواريخ وسرب من المسيرات.

ويشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الثاني من مارس الجاري، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعدد من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان.

وامتدّت الغارات الإسرائيلية إلى عدد من المناطق في جبل لبنان وشمال لبنان. ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة حتى الساعة.

حزب الله إسرائيل لبنان الحرب على إيران الشرق الأوسط

