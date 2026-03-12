مباريات الأمس
عودة محتملة لثلاثي ريال مدريد قبل إياب مانشستر سيتي

كتب : محمد عبد السلام

05:17 م 12/03/2026
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (5)
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (4)

يستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وسط احتمالات بعودة عدد من لاعبيه المصابين، ما قد يمنح الفريق دفعة إضافية قبل اللقاء المرتقب.

احتمالات عودة ثلاثي ريال مدريد

ذكرت شبكة "ذا أثليتيك" أن هناك احتمالات لمشاركة ثلاثة لاعبين من "ريال مدريد" في مباراة الإياب أمام "مانشستر سيتي"، وهم "كيليان مبابي" و"ألفارو كاريراس" و"دافيد ألابا"، بعد غيابهم عن المباراة الماضية بسبب الإصابة.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن "جود بيلينجهام" لن يكون جاهزا للمشاركة في مواجهة الثلاثاء المقبل.

غيابات مؤثرة في مباراة الذهاب

دخل "ريال مدريد" مباراة الذهاب أمام "مانشستر سيتي" وهو يعاني من سبع غيابات مؤثرة، لكنه تمكن رغم ذلك من تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف دون رد، ليضع قدما في الدور ربع النهائي من البطولة.

وشهدت المباراة عودة "إدواردو كامافينجا" إلى صفوف الفريق بعد غيابه عن مواجهة "سيلتا فيجو" بسبب مشكلة في الأسنان.

وفي المقابل، استمر غياب "كيليان مبابي" هداف الفريق نتيجة الإصابة، كما غاب أيضًا كل من "جود بيلينجهام" و"إيدير ميليتاو" و"داني سيبايوس" و"دافيد ألابا" و"ألفارو كاريراس" بسبب إصابات مختلفة.

كما غاب "رودريجو" عن المباراة بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس، على ملعب "الاتحاد"، معقل فريق "مانشستر سيتي".

عودة مصابي ريال مدريد أمام مانشستر سيتي غيابات ريال مدريد أمام مانشستر سيتي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي إياب دوري الأبطال

