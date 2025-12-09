حذرت الدكتورة أناستاسيا جوستروس، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، من الاستلقاء مباشرة بعد تناول الغداء أو العشاء، حتى عند الرغبة في الراحة على الأريكة، مشيرة إلى أن هذه العادة الشائعة تؤثر سلبا على الهضم والصحة العامة.

وأوضحت الطبيبة أن أبرز المشكلات الناتجة عن الاستلقاء بعد الطعام هو الارتجاع المعدي المريئي، وقالت: "العضلة العاصرة المريئية السفلية، الموجودة بين المريء والمعدة، تعمل كصمام يسمح للطعام بالدخول ويمنع رجوعه، عند الاستلقاء، تصبح المعدة أفقية ويزداد الضغط على هذه العضلة، ما يؤدي إلى ارتجاع محتوى المعدة إلى المريء مسببا حرقة شديدة، وفي الحالات المزمنة يتلف بطانة المريء ويؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة"، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأضافت أن الاستلقاء بعد الطعام يبطئ عملية الهضم ويعطل حركة التمعج، أي الانقباضات الإيقاعية للمعدة والأمعاء المسؤولة عن مزج الطعام بعصارة المعدة والإنزيمات، ونتيجة لذلك، يبقى الطعام في المعدة لفترة أطول، ما يسبب ثقل البطن، الانتفاخ، الغثيان، ويؤثر على امتصاص العناصر الغذائية.

كما حذرت الطبيبة من أن هذه العادة تؤثر على القوام وعملية الأيض، إذ يقل استهلاك الطاقة عند الخمول بعد الطعام، ما يزيد تخزين السعرات الحرارية في منطقة البطن ويؤثر على مستويات السكر في الدم.

وأشارت إلى أن تناول الطعام قبل النوم يجبر الجسم على الهضم بدل الراحة، ما يؤدي إلى اضطرابات النوم مثل الكوابيس، الاستيقاظ المتكرر، والخمول صباحا مع شعور بثقل المعدة ورفض تناول الإفطار.

نصائح لتجنب المخاطر:

يُنصح بالمشي ببطء أو الجلوس عموديا لمدة 20-30 دقيقة لتعزيز الهضم دون إجهاد.

يفضل الانتظار ساعة ونصف إلى ساعتين على الأقل بعد الوجبة قبل الاستلقاء أو النوم.

يوصي بتناول العشاء قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات.

اقرأ أيضا:

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

احذر إضافة هذا المكون إلى الفول يحوله إلى وجبة خطيرة.. يهدد صحتك

هل تنسى دائما؟ احذر قد يكون مؤشرا لمرض نادر يهاجم دماغك

وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القاسي يؤدي إلى الموت؟

ما هي المتلازمة التي تعاني منها ياسمينا العبد؟- احذر هذه الأعراض