

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بوفد رفيع المستوى من شركة سيمنس، برئاسة مارجريتا أدرنجا رئيس قسم خدمة العملاء لقطاع الصناعات الرقمية لشركة سيمنس، وبرفقتها السيد وائل عمر نائب الرئيس الأول لقطاع الصناعات الرقمية بشركة سيمنس مصر، والدكتور فؤاد العطار نائب الرئيس الأعلى للخدمات فى الشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون المستقبلي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

شهد اللقاء، مناقشة أوجه التعاون القائمة ومتابعة مستجدات العمل لتحديث وصيانة أنظمة التحكم والتشغيل في عدد من الوحدات البحرية التابعة للهيئة، بالإضافة الى صيانة أنظمة التشغيل والتحكم بالأنفاق (ITS) شامل منظومات التحكم والمراقبة الرئيسية (SCADA)، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب.

وعلى هامش اللقاء وقع الجانبان اتفاقية للتعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة سيمنس للصناعات بشأن اعتماد معمل "سيمنس"بمركز الإبداع والتميز التابع للهيئة كمعمل مُعتمد لمنح شهادات تدريبية لبرامج ومنتجات شركة "سيمنس" لتأهيل الأطقم الفنية من داخل الهيئة وخارجها.

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بوفد شركة سيمنس في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تطلعه لزيادة فرص التعاون المشترك في المجالات المُختلفة.

وأكد الفريق ربيع أن مركز الإبداع والتميز التابع للهيئة نجح خلال فترة وجيزة في عقد شراكات قوية مع أفضل الجهات العالمية المُتخصصة في التدريب الفني أبرزها "سيمنس" و"ميرسك" بما يعزز من جهود قناة السويس لتطوير وتأهيل العاملين بها من كافة التخصصات انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير القدرات والمهارات الفردية ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأوضح رئيس الهيئة أن الشراكة مع "سيمنس" تمنح مركز الإبداع والتميز الفرصة لتطوير الفنيين والمهندسين من العاملين بالهيئة، علاوة على إتاحة برامج تدريبية خارجية لتأهيل شباب الخريجين وتلبية متطلبات سوق العمل ليصبح المركز بذلك صرح متكامل لتقديم الأنشطة التدريبية.

من جانبها، أكدت السيدة/ مارجريتا أدرنجا رئيس قسم خدمة العملاء لقطاع الصناعات الرقمية لشركة سيمنس عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع قناة السويس لأكثر من 125 عاماً، والتي أثمرت عن نجاحات مشتركة، مُعربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع قناة السويس خلال الفترة المُقبلة.

وأشارت رئيس قسم خدمة العملاء لقطاع الصناعات الرقمية بالشركة إلى استعداد سيمنس لمشاركة خبراتها مع قناة السويس وتقديم الدعم في مجال بناء القدرات في المجالات التكنولوجية وتحسين وتطوير المهارات الهندسية المتخصصة.

فيما، أوضح السيد وائل عمر نائب الرئيس الأول للصناعات الرقمية في سيمنس مصر " أن معمل" سيمنس" بمركز الإبداع والتميز نجح في اجتياز خطوات وإجراءات الاعتماد لينضم بذلك إلى قائمة المعامل المُعتمدة ويصبح المعمل السادس في مصر، والمعمل الوحيد بمدن القناة.

ويمتاز معمل "سيمنس" للتدريب بمركز الإبداع والتميز بأنه مُصمم خصيصاً للتدريب المُتقدم في التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC)، من خلال نظامان للتدريب مخصصان لتدريب المشاركين على تقنيات الأتمتة الحديثة، كما أنه مزود بكافة التجهيزات التقنية، بما في ذلك شاشات عرض متطورة وأنظمة صوت عالية الجودة لضمان تقديم المحتوى بشكل فعال.

وقع اتفاقية التعاون المشترك، المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات ممثلًا عن هيئة قناة السويس، فيما وقع وائل عمر ممثلاً عن شركة سيمنس مصر.

شملت الزيارة تفقد معمل" سيمنس" ومنح مدربي هيئة قناة السويس شهادات اجتياز الدورات التدريبية واعتماد "سيمنس"لهم للتدريب المُتقدم.