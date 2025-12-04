خطر يهدد الحياة… دليلك لأخطر مضاعفات مرض السكري

حذرت أخصائية الغدد الصماء، الدكتورة آنا كوزنتيسوفا، من المضاعفات الخطيرة لداء السكري، مشيرة إلى أن الارتفاع المستمر لسكر الدم يدمر الأوعية الدموية والأعصاب بشكل تدريجي. ووفقاً لـكوزنتيسوفا، فإن هذا التدمير يؤدي إلى زيادة كبيرة في احتمالية الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية،وفقًا لموقع news.ru، تشمل:

المضاعفات القلبية: تصاعد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل احتشاء عضلة القلب، والجلطات الدماغية، وتصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم.

الفشل الكلوي: تطور اعتلال الكلية السكري، الذي قد يستدعي في النهاية الخضوع لغسيل الكلى بسبب القصور الكلوي المزمن.

فقدان الأطراف: الإصابة بـ"القدم السكرية" نتيجة لضعف الدورة الدموية، ما ينتج عنه تقرحات والتهابات قد تنتهي بـبتر الأطراف السفلية.

العمى وضعف البصر: تلف شبكية العين (اعتلال الشبكية السكري) الذي يمكن أن يسبب ضعفاً مستديماً في الرؤية أو فقدان البصر كلياً.

اعتلال الأعصاب: تأثر الجهاز العصبي بالمرض، ما يظهر على شكل ألم، تنميل، اضطرابات هضمية، وضعف في الوظيفة الجنسية لدى الرجال.



