إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : مصراوي

06:10 م 13/02/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 13-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4440 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5708 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6660 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7611 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب
وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب
سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76110 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 236702 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 380550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.96% إلى نحو 5008 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
مع تقلبات الجو والغبار- كيف تقي نفسك من العاصفة الترابية؟
نصائح طبية

مع تقلبات الجو والغبار- كيف تقي نفسك من العاصفة الترابية؟
ثلاثة أضعاف راتبه.. مستجدات اهتمام الاتحاد السعودي بمحمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

ثلاثة أضعاف راتبه.. مستجدات اهتمام الاتحاد السعودي بمحمد صلاح
"إنزل من العربية".. سائق يدفع ثمن تصرفه مع راكب بالدقهلية
حوادث وقضايا

"إنزل من العربية".. سائق يدفع ثمن تصرفه مع راكب بالدقهلية
سيدة تتهم طليقها بالتشهير وضرب أبناءها.. وأمن الدقهلية يتدخل
حوادث وقضايا

سيدة تتهم طليقها بالتشهير وضرب أبناءها.. وأمن الدقهلية يتدخل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل