كتبت- آية محمد:



ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 13-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".



سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4440 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5708 جنيهات للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6660 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7611 جنيه للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76110 جنيهات.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 236702 جنيهات.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 380550 جنيهًا.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.96% إلى نحو 5008 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.