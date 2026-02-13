إعلان

الأمم المتحدة: انتهاكات "الدعم السريع" في الفاشر ترقى لجرائم حرب

كتب- مصطفى الشاعر:

03:49 م 13/02/2026

قوات الدعم السريع

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال سيطرتها على مدينة الفاشر السودانية ترقى إلى مستوى "جرائم حرب"، مرجحة أن تكون قد ارتقت أيضا إلى مستوى "جرائم محتملة ضد الإنسانية".

وبحسب وكالة "رويترز"، كشفت تقرير صادر عن المفوضية الأممية، اليوم الجمعة، عن ارتكاب قوات الدعم السريع "فظائع واسعة النطاق"، مؤكدا أن هذه الانتهاكات بلغت من الجسامة ما يجعلها تصنف كـ "جرائم حرب"، مع وجود مؤشرات قوية على ارتقائها لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، أمس الخميس، إن الحرب في السودان "وصلت نهايتها"، مشددا على أن التدخلات الخارجية هي التي تؤجج الصراع الحالي عبر التمويل والتسليح الأجنبي.

وأوضح سالم في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن قوات الدعم السريع تستغل موارد الذهب في الأراضي التي تحتلها بطريقة غير مشروعة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن العمليات العسكرية في البلاد لن تتوقف "إلا بوضع حد نهائي للتمرد"، مشددا على إصرار القوات المسلحة على استعادة كافة الأراضي التي سيطرت عليها المليشيات المتمردة وتطهيرها بشكل كامل.

