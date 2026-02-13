فيديو..وصلة رقص رومانسية بين أروى جودة وزوجها في أحدث ظهور

بعد البيان التحذيري.. نانسي عجرم تكشف عن شائعة طاردتها مؤخرًا

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة أروى جودة مقطع فيديو جديد عبر صفحتها على انستجرام.

وظهرت أروى في الفيديو وهي ترقص مع زوجها وسط أجواء رومانسية وكتبت: "عاوزة أرقص معك للأبد"، وحاز الفيديو على إعجاب الجمهور والمتابعين.

آخر أعمال أروى جودة الفنية

كانت آخر أعمال الفنانة أروى جودة في الدراما التلفزيونية بالجزء الثاني مسلسل "ساعته وتاريخه" عام 2025 وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم صبري فواز، نسرين أمين، دياب، فرح يوسف، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة، عمرو موسى وآخرون.

وأعمال تنتظر عرضها أروى جودة قريبا

تشارك أروى جودة في مسلسل "للعدالة وجه أخر" بطولة النجم ياسر جلال، محمد علاء، نوران ماجد، نور يهاب تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو.

