روت والدة الشاب إسلام، المجني عليه في واقعة "بدلة الرقص" بقرية ميت عاصم في مركز بنها بمحافظة القليوبية، تفاصيل ما تعرض له ابنها من إهانة وتنكيل أمام الأهالي.

وقالت الأم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم": "قلبي محروق على ابني.. ابنى ما عملش حاجة، والناس كلها لازم تعرف الحقيقة"، مشيرة إلى أن الجناة "اتلموا عليه وبهدلوه قدام الناس والكاميرات".

وأضافت الأم، أن قوات الأمن تحركت بعد انتشار الواقعة، وألقت القبض على جميع المتورطين وتم تقديمهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وعن حالتها النفسية، قالت إنها حاولت زيارة ابنها لكن السلطات لم تسمح لها، مؤكدة ثقتها الكاملة في القضاء المصري، قائلة: "أنا عارفة إن القانون هيجيب له حقه".

وكشفت الأم، أن الأمر بدأ بخلاف عادي يتعلق بخطوبة ابنتها السابقة، لكنه تحول إلى جريمة إهانة وتعذيب جماعي ضد ابنها أمام الملأ.

وأضافت بحسرة: "بدل ما ياخدوا بنتهم.. أخذوا ابني وعملوا فيه اللى شفناه، وقلبي مش قادر يتحمل ده".

واختتمت والدة إسلام "أنا عايزة حق ابني.. وإن شاء الله حقه هيرجعله.. في مصر ما فيش حق بيضيع".