"هذا وقت ذلك".. ماكرون يطالب الدول الأوروبية بإظهار قوتها

كتب-عبدالله محمود:

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دول أوروبا بأن تظهر قوتها في الوقت الحالي، قائلاً: "إن أوروبا مستعدة لإظهار قوتها وهذا وقت ذلك".

وأوضح ماكرون، خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة، أن إنهاء الحرب في أوكرانيا لا يمكن أن يكون بالرضوخ لمطالب روسيا بل بزيادة الضغط عليها.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه لا سلام في أوكرانيا دون أوروبا، مشددًا على ضرورة أن يشارك الأوروبيون في مفاوضات إنهاء الحرب.

وأضاف ماكرون: "علينا كأوروبيين أن نخفض اعتمادنا على الآخرين ومن المنطقي أن نصنع منظومات دفاعنا، على أوروبا أن تكون قوة جيوسياسية".

وأكد الرئيس الفرنسي، أن أوروبا ستكون خير حليف للولايات المتحدة، معلقا:"نحن نحترم الولايات المتحدة وعليها احترامنا".