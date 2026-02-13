يظن العديد من الأشخاص أن تناول بعض الأطعمة ليلا مجرد متعة عابرة، لكنها في الواقع تعمل ضدك في صمت، وذلك لأن بعض الأطعمة الشائعة قبل النوم لا تكتفي بإفساد جودة النوم، بل تعرض صحتك للخطر.

وبحسب ما ذكره موقع "verywellhealth"، إليك الأطعمة التي تدمر صحتك عند تناولها ليلا و تعرضك للخطر.

1- البيتزا

رغم شعبيتها كوجبة ليلية سريعة، فإن البيتزا تسبب اضطرابات في النوم، خاصة لدى من يعانون من ارتجاع المريء، وذلك لاحتوائها على صلصة الطماطم الحمضية التي تهيج المعدة وتسبب حرقة المعدة وعسر الهضم، كما أن محتواها المرتفع من الدهون يجعل هضمها أبطأ، ما يزيد من احتمالية الشعور بعدم الراحة عند الاستلقاء مباشرة بعد تناولها.

2- الآيس كريم

الإفراط في تناول الآيس كريم قبل النوم يؤثر سلبا على النوم ويساهم في زيادة الوزن، نظرا لاحتوائه على كميات كبيرة من السكريات المضافة والدهون والسعرات الحرارية، كما أن الارتفاع والانخفاض السريع في مستوى السكر بالدم يربك النوم، وتشير دراسات إلى أن الوجبات الغنية بالسكر والدهون ليلا تعطل الإيقاع البيولوجي الطبيعي للجسم.

3- رقائق البطاطس

تتميز رقائق البطاطس بارتفاع نسبة الكربوهيدرات المكررة والصوديوم والدهون، ما يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم وصعوبة الدخول في النوم، كما يرتبط الاستهلاك العالي للصوديوم بانخفاض جودة النوم، وزيادة الاستيقاظ الليلي، بما في ذلك الاستيقاظ المتكرر للتبول.

4- الفلفل الحار

تناول الأطعمة الحارة من أبرز مسببات حرقة المعدة وعسر الهضم، و يؤدي تناولها قبل النوم إلى الأرق وصعوبة الاسترخاء، كما أن احتوائها على مركب الكابسيسين يرفع درجة حرارة الجسم، وهو ما يتعارض مع متطلبات النوم العميق.

5- البرتقال والحمضيات

على الرغم من فوائدها الغذائية، فإن البرتقال والحمضيات الأخرى لا تكون الخيار الأمثل قبل النوم، خاصة لمن يعانون من حرقة المعدة، لأن حموضتها تزيد من احتمالية الشعور بالارتجاع عند الاستلقاء.

6- الفاصوليا

تناول الفاصوليا قبل النوم يسبب الغازات والانتفاخ، نظرا لصعوبة هضم أليافها، خاصة لمن لا يعتادون على تناول كميات كبيرة من الألياف، ورغم أن النظام الغذائي الغني بالألياف مفيد للنوم، ينصح بتوزيع هذه الأطعمة على مدار اليوم وتجنبها في الوجبات الليلية الثقيلة.

7- الشوكولاتة الداكنة

رغم قيمتها الغذائية، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسب أعلى من الكافيين و الثيوبرومين، حيث تعمل على تحفيز الجهاز العصبي وتزيد إفراز حمض المعدة، ما يؤدي إلى اضطرابات هضمية وصعوبة في النوم.

8- الفواكه المجففة

تناول كميات صغيرة من الفواكه المجففة ليلا لا يسبب مشكلة، لكن الإفراط فيها يؤدي إلى الأرق، لاحتوائها على نسب مرتفعة من السكر والسعرات الحرارية مقارنة بالفواكه الطازجة.

9- البرجر

تحتوي وجبات مثل البرجر بالجبن على دهون مشبعة بكميات كبيرة، و تؤدي إلى تقطع النوم وتقليل مدة النوم العميق، وهو النوع المسؤول عن الشعور بالراحة في اليوم التالي، كما يرتبط تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم بزيادة خطر السمنة وأمراض القلب.

10- حبوب الإفطار المحلاة

رغم كونها خيارا سريعا في وقت متأخر من الليل، فإن الحبوب المحلاة غنية بالكربوهيدرات المكررة والسعرات الحرارية، وتؤدي إلى ارتفاع سكر الدم واضطراب النوم، فضلا عن مساهمتها في زيادة الوزن عند تناولها بانتظام، وينصح بتناول الحبوب الكاملة غير المحلاة في وقت مبكر من المساء أو خلال النهار.

