انتظم إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليه من قبل وليد صلاح الدين مدير الكرة، بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق لتنزانيا.

وكان وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، أعلن في وقت سابق إيقاف اللاعب لمدة 15 يوما ومنعه من المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق، وتغريمه مليون و500 ألف جنيه، بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

واكتفى نجم وسط الأهلي إمام عاشور خلال الفترة الماضية، بخوض تدريبات منفردة، تنفيذا للعقوبة التي وقعت عليه من قبل مدير الكرة بالنادي.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الجيش الملكي المغربي يوم الأحد المقبل 15 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الجيش الملكي، يوم الأحد المقبل 15 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثانية بدوري الأبطال.

