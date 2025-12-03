"تفعلها ليلاً".. عادة خطيرة تدمّر الكبد دون أن تنتبه.. توقف عنها فورًا

مع تزايد المشكلات الصحية المرتبطة بنمط الحياة اليومي، يحذّر أطباء الجهاز الهضمي والكبد من عادة شائعة يمارسها كثيرون ليلًا دون إدراك لخطورتها، وهي تناول الطعام الدسم أو الوجبات الثقيلة قبل النوم مباشرة ورغم أنها تبدو عادة بسيطة، فإن تأثيرها على الكبد قد يكون كارثيًا على المدى الطويل، وفقاً لما ذكرته صحيفة هيلث لاين.

لماذا تُعد هذه العادة مدمّرة للكبد؟

أن تناول وجبة دسمة ليلًا يدفع الكبد إلى العمل بطاقته القصوى في وقت يحتاج فيه الجسم إلى الراحة، ومع مرور الوقت، تتراكم الدهون داخل خلايا الكبد، ما يزيد خطر الإصابة بـالكبد الدهني، وارتفاع إنزيمات الكبد، واضطرابات الهضم.

تأثيرها يصل إلى زيادة الوزن واضطراب السكر

أن الطعام الدسم ليلًا لا يُهضم بشكل كامل أثناء النوم، فيتحوّل جزء كبير منه إلى دهون مختزنة في البطن والكبد. كما ترتفع مستويات السكر في الدم، وهو ما يزيد خطر الإصابة بالسكري ومضاعفاته.

ماذا يحدث داخل الجسم أثناء النوم؟

في الساعات الليلية، ينخفض معدل الحرق داخل الجسم بنسبة تصل إلى 40%، لذلك يصبح تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم بمثابة عبء إضافي على الأعضاء الحيوية، وعلى رأسها الكبد.

قد يشعر البعض بحرقة معدة، أو ثقل شديد، أو اضطراب في النوم وهي كلها مؤشرات على أن الجهاز الهضمي يصرخ طلبًا للراحة.

ينصح الأطباء بالآتي:

- تجنّب تناول أي وجبات كبيرة بعد الساعة 8 مساءً.

-

- استبدال الأطعمة الدسمة بخيارات خفيفة مثل الزبادي أو الفاكهة.

- جعل الوجبة الأساسية في منتصف اليوم، حيث يكون معدل الحرق في أعلى مستوياته.

- شرب الماء بكميات كافية لدعم الكبد في التخلص من السموم.





