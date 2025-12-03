بعيدا عن تغيرات البول.. 5 علامات خفية لأمراض الكلى

في حين أن تغيرات التبول من المؤشرات المعروفة لمشكلات الكلى، ترسل كليتاك علامات أخرى قبل تطور المرض بوقت طويل، لذا فإن التشخيص المبكر أمر بالغ الأهمية لخيارات العلاج ونتائجه.

إليك خمس علامات خفية لأمراض الكلى تتجاوز التغيرات الواضحة في البول، بحسب تايمز أوف إنديا.

نقص الطاقة أو صعوبة التركيز

هل تشعر بانخفاض في نشاطك أو صعوبة في التركيز؟ قد يكون هذا مؤشرًا على إصابتك بأمراض الكلى، عندما تتراجع وظائف الكلى بشكل ملحوظ، قد يؤدي ذلك إلى تراكم السموم والشوائب في الدم، ما قد يؤدي إلى انخفاض في الطاقة، ما يصعب التركيز.

جفاف الجلد وحكة

يسيء معظم الناس فهم هذه العلامة المهمة، إذ يرجعون جفاف وحكة الجلد إلى نقص الترطيب أو مرض جلدي، ومع ذلك، قد يكون هذا تحذيرا من كليتيك.

فالكليتان مسؤولتان عن إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، وتساعدان في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتحافظان على قوة العظام، وتعملان على الحفاظ على الكمية المناسبة من المعادن في الدم، لذلك، عند اختلال توازنهما، قد يظهر ذلك على شكل حكة وجفاف في الجلد.

مشاكل النوم

لا تتجاهل مشاكل النوم أبدًا، إذا وجدت صعوبة في النوم، فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بأمراض الكلى، عندما لا تصفي الكلى وظائفها بشكل صحيح، تبقى السموم في الدم بدلا من إخراجها من الجسم عبر البول.،هذا قد يؤثر سلبا على النوم.

انتفاخ حول العينين

هل تستيقظ وعيناك منتفختان؟ إذا استمرت هذه العلامة، فقد تكون تحذيرا من خلل في وظائف كليتيك، هذا مؤشر على وجود بروتين في البول، يحدث الانتفاخ حول عينيك لأن كليتيك تسربان كمية كبيرة من البروتين إلى البول (بيلة بروتينية)، بدلا من الاحتفاظ به في الجسم، غالبًا ما يتم تجاهل هذه العلامة، ويعزوها الكثيرون إلى التعب.

تورم الكاحلين والقدمين

من العلامات التحذيرية الأخرى للفشل الكلوي تورم الكاحلين والقدمين، تسمى هذه الحالة بالوذمة، يحدث هذا نتيجة احتباس الماءن عندما تتراجع وظائف الكلى، يؤدي ذلك إلى احتباس الصوديوم (الملح)، كما يمكن أن يكون تورم الأطراف السفلية عرضًا للعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، وأمراض الكبد، ومشاكل أوردة الساق المزمنة.

إذا لاحظتَ أيا من هذه الأعراض، فمن الضروري استشارة الطبيب، قد تشير هذه الأعراض أيضًا إلى أمراض كامنة أخرى محتملة، ومع ذلك، فإن تحديدها فورا وطلب المشورة الطبية في الوقت المناسب يساعدان بشكل كبير في الحصول على تشخيص دقيق وخطة علاج مناسبة.



