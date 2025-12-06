إعلان

انقطاع مياه الشرب في مناطق برأس سدر.. والشركة توضح الأسباب

كتب : رضا السيد

02:22 م 06/12/2025

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة رأس سدر عن أسباب ضعف وانقطاع مياه الشرب في بعض مناطق المدينة اليوم السبت.

وأكدت الشركة في بيانها أنه جاري استكمال أعمال الإحلال والتجديد وربط عنبر رأس سدر، مما استلزم إيقاف رافع منطقة مسلة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

وأوضح البيان أن أعمال الإحلال أدت إلى ضعف المياه في مناطق "العماير بشرق المدينة، تقسيم الستميات، حي السادات"، وانقطاع المياه بالكامل عن تجمعي "وادي تال" و"غرندل"، إضافة إلى تجمع مدخل "أبو جعد".

وأشارت الشركة إلى استمرار جهودها لاستعادة الضخ الطبيعي للمياه بأسرع وقت ممكن، داعية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.

شركة مياه الشرب بمدينة رأس سدر انقطاع المياه في مناطق برأس سدر إيقاف رافع منطقة مسلة

