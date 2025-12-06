مقتل 5 وإصابة 8 في تبادل لإطلاق النار على الحدود الباكستانية الأفغانية

جلال آباد (أفغانستان) - (د ب أ)

قال مسؤولون اليوم السبت، إن تبادلا لإطلاق النار ليلا بين القوات الأفغانية والباكستانية على طول الحدود المتوترة بين البلدين أسفر عن مقتل خمسة مدنيين أفغان وإصابة خمسة آخرين، بينما أصيب ثلاثة مدنيين أيضا على الجانب الباكستاني.

وألقى كل جانب باللائمة على الآخر في اندلاع الاشتباك انتهاكا لوقف إطلاق النار الهش القائم منذ شهرين بوساطة قطرية.

وقال علي محمد حقمال، رئيس إدارة الإعلام بمقاطعة سبين بولداك الأفغانية، إن هؤلاء الذين قتلوا في المنطقة الحدودية من سبين بولداك في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان بينهم ثلاثة أطفال وامرأة.

وقالت الشرطة الباكستانية ومسؤول طبي في مدينة تشامان الباكستانية، محمد أوايس، إن ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، أصيبوا في إطلاق النار والقصف اللذين من الجانب الأفغاني. وذكرت الشرطة أن الاشتباكات استمرت حتى فجر السبت.

وزادت التوترات بين البلدين منذ أكتوبر عندما أسفرت الاشتبكات الحدودية المميتة عن مقتل عشرات الجنود والمدنيين والأشخاص الذين يشتبه أنهم مسلحون وإصابة المئات على الجانبين.

اندلعت أعمال العنف بعدما وقعت انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول، في التاسع من أكتوبر التي ألقت فيها حكومة طالبان الأفغانية باللائمة على باكستان وتعهدت بالانتقام.

وأجرت كابول وإسلام آباد محادثات سلام في مدينة اسطنبول التركية في الشهر الماضي لم تسفر عن أي اتفاق.