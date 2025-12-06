تحديث الطقس.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية والأمطار الرعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة التقلبات الجوية على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة.

وقالت الهيئة، في تنويه قبل قليل، إن هذه الحالة يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على (شرم الشيخ - دهب - نويبع - طابا)، محذرة من تشكل السيول هناك.

