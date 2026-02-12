إعلان

نتنياهو لا يريد السلام.. خبير استراتيجي: توقف الحرب يعني المحاكمة والفساد

كتب : حسن مرسي

09:51 م 12/02/2026

اللواء سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يسعى لتحقيق السلام أو وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن أي توقف للحرب سيعرّضه لمحاسبة قانونية وسياسية بسبب ما حدث خلال سنوات الصراع في غزة، بالإضافة إلى قضايا الفساد المرتبطة به شخصيًا.

وقال "فرج"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة": "نتنياهو يفتعل أزمات جديدة يوميًا بهدف إطالة أمد الحرب والهروب من الملاحقة".

وأشار إلى نجاح الدبلوماسية المصرية في التوافق مع جميع الأطراف على تشكيل هيئة مكونة من 15 شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة، مؤكّدًا أن هذا التوافق حظي بموافقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الوقت ذاته، وهو اختراق دبلوماسي نادر في ظل تعقيدات المشهد السياسي الراهن.

وأوضح أن الدور المصري يمتد إلى دعم القضية الفلسطينية بالكامل، انطلاقًا من المسؤوليات التاريخية والثقل الإقليمي لمصر، مشددًا على أن القاهرة تضع كل إمكانياتها الدبلوماسية والسياسية في خدمة الاستقرار الإقليمي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وختم "فرج"، بالإشارة إلى أن التوافق على إدارة قطاع غزة يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الفلسطينيين وفتح أفق سياسي حقيقي، مشيدًا بالدور الوطني للقيادة المصرية في هذا الملف الشائك.

اللواء سمير فرج نتنياهو لا يسعى لتحقيق السلام سنوات الصراع في غزة سمير فرج ببرنامج الحياة اليوم توقف الحرب يعني المحاكمة والفساد

