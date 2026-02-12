كواليس اقتحام متجر بسلاح أبيض في التجمع الخامس

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن اعتداء شخصين على العاملين بأحد المتاجر التابعة لإحدى الشركات بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من محامٍ وكيلاً عن الشركة المالكة لفرع المتجر "محل الواقعة" تضرر من مجهولين دخلا لفرع الشركة ومحاولتهما التعدى على العاملين به وبحوزتهما أسلحة بيضاء دون إصابات أو تلفيات؛ لوجود خلافات سابقه حول البيع بينهما وبين أحد العاملين.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (سائق وابنه مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم) وبحوزتهما قطعتي سلاح أبيض واعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب.