"الصحة العالمية" تعلن اكتشاف متحور يجمع سلالتين لجدري القرود

كتب- مصطفى الشاعر:

11:12 ص 15/02/2026 تعديل في 11:20 ص

جدري القرود

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن رصد حالتين مصابتين بنمط متحور جينيا من فيروس جدري القرود، يجمع في تركيبه عناصر من السلالتين (Ib) و(IIb)، حيث يعد هذا الاكتشاف دليلا علميا ملموسا على قدرة الفيروس على إجراء عمليات تحور وإعادة تركيب جيني عند إصابة المريض بسلالتين مرتبطتين في آن واحد.

وبحسب بيان للمنظمة، أوضحت أنه تم تسجيل الحالتين في المملكة المتحدة والهند لمصابين لديهما تاريخ سفر مختلف، إلا أن "التحليل الجينومي" أكد انتمائهما للسلالة المتحورة ذاتها.

وطمأنت المنظمة الجمهور بالإشارة إلى عدم رصد أعراض شديدة لدى المصابين، كما لم يتم تسجيل أي حالات انتقال ثانوي للعدوى حتى الآن.

وأكدت منظمة الصحة العالمية استقرار تقييمها للمخاطر العامة رغم رصد المتحور الجديد، مشيرة إلى أن تصنيف الخطر لا يزال عند "مستويات منخفضة" لعموم الجمهور، مع بقائه في النطاق "المتوسط'" للفئات ذات الحساسية العالية للإصابة بالفيروس.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا التطور لا يغير تقييم المخاطر الصحية العامة حاليا، ويظل مستوى الخطر متوسطا لدى الفئات الأكثر عُرضة للخطر، بينما يعتبر الخطر منخفضا لدى عامة الناس.

يُذكر أن فيروس جدري القردة ينتمي إلى فصيلة "فيروسات الجدري التقليدي"، ويتشابه معه في الأعراض إلى حد كبير، حيث يبدأ المصاب بالشعور بالحمى وآلام الجسم والإرهاق العام. ومع تطور الحالة، يظهر الطفح الجلدي والبثور المميزة للمرض على الوجه واليدين، مع احتمالية انتشارها في مناطق متفرقة من الجسد في الحالات الأكثر خطورة.

