ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد

كتب- أحمد الخطيب:

09:53 ص 15/02/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 15-2-2026، بينما تراجع في بنك التعمير والإسكان ومصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، فيما استقر في 5 بنوك، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 46.73 جنيه للشراء، و46.83 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.78 جنيه للشراء، و46.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.82 جنيه للشراء، 46.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

