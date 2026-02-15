ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد
كتب- أحمد الخطيب:
سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 15-2-2026، بينما تراجع في بنك التعمير والإسكان ومصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، فيما استقر في 5 بنوك، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.
بنك مصر: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 46.73 جنيه للشراء، و46.83 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 46.78 جنيه للشراء، و46.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.82 جنيه للشراء، 46.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.