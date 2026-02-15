صرف منحة استثنائية للعاملين بـ"الكهرباء" قبل رمضان -تفاصيل

كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع اتخذ قرارًا بصرف منحة مالية استثنائية لجميع العاملين قبل حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة تعد الأولى عقب تجديد الثقة في الدكتور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واستمراره في قيادة الوزارة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن القرار يأتي في إطار توجهات الوزارة نحو دعم العاملين وتحفيزهم؛ تقديرًا لما يبذلونه من جهود في الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بمختلف أنحاء الجمهورية، خصوصًا في ظل التحديات التشغيلية ومتطلبات رفع كفاءة الأداء خلال الفترات المقبلة.

وأضاف المصدر أن المنحة تقرر صرفها وَفقًا للتدرج الوظيفي، على النحو التالي:

2300 جنيه للعاملين بالدرجتَين الأولى والثانية.

2000 جنيه لباقي الدرجات الوظيفية.

800 جنيه لفئة الظهيرات (العمالة الموسمية).

وأشار المصدر إلى أن توقيت صرف المنحة قبل شهر رمضان يعكس اهتمام القيادة التنفيذية للقطاع بالبعد الاجتماعي للعاملين، ومساندتهم في مواجهة الأعباء المعيشية، لافتًا إلى أن القرار لاقى ارتياحًا واسعًا داخل مواقع العمل؛ لما يمثله من رسالة تقدير وتحفيز في مرحلة تستهدف فيها الوزارة مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تعد مؤشرًا مبكرًا على توجهات المرحلة المقبلة، التي تركز على تحقيق التوازن بين استدامة الأداء الفني والتشغيلي، والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في نجاح منظومة الكهرباء والطاقة.

