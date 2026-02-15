عطل فني يؤثر على تشغيل خدمة التحقق البيومتري بوزارة الداخلية

طعنتين في القلب على "تليفون" .. قرار من الجنايات في "جريمة إمبابة"

دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب

أدى عطل فني بخط ربط الإنترنت المقدم من الشركة المصرية للاتصالات إلى تأثر جزئي بخدمة التحقق البيومتري والمصادقة، وجارٍ التنسيق مع الشركة لإصلاحه.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار عمل جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت وتطبيق الهواتف المحمولة دون تأثر.

وكانت الوزارة قد أطلقت، لأول مرة في مصر، منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية، بهدف تأمين بيانات المواطنين وحماية تعاملاتهم الإلكترونية المرتبطة بخدمات الوزارة.

وتأتي الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن المنصة تعتمد على خوارزميات التعرف على الوجوه، باعتبارها منتجًا وطنيًا متكاملًا جرى تطويره بسواعد مصرية، وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية.

وأضافت أن الخدمة متاحة لجميع المواطنين، كما يمكن إتاحتها للجهات المختلفة من خلال تحميل تطبيق "MOIEG-PASS" على الهواتف الذكية.

ويتضمن التطبيق خطوات تسجيل واضحة تمكّن المواطنين من الاستفادة من الخدمة، التي بدأت الوزارة تشغيلها تجريبيًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير منظومة خدماتها الرقمية، تمهيدًا لإطلاق مزيد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها