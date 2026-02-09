حرقة المعدة.. أسباب خفية وراء الحموضة اليومية

يشير أطباء وخبراء التغذية إلى أن الارتجاع الحمضي لا يرتبط فقط بالأطعمة الحارة والدسمة، بل يمكن أن يكون ناتجا عن عادات يومية بسيطة، إضافة إلى بعض الأطعمة التي تبدو غير مضرة وبعض الأدوية الشائعة

ويحدث الارتجاع عندما يعود حمض المعدة إلى المريء، ما يسبب شعورا بالحرقان في الصدر والحلق وطعما لاذعا مزعجا، بحسب صحيفة ديلي ميل

وعادة ما ينتج عن تناول وجبات كبيرة أو حارة أو غنية بالدهون، لأنها ترخي العضلة العاصرة المريئية السفلية المسؤولة عن منع صعود الحمض. كما تزيد السمنة والحمل والتدخين من خطر الإصابة.

ويؤكد الأطباء أن أسباب الارتجاع تختلف من شخص لآخر، ولا يمكن تعميمها، إذ قد يتأثر بعض الأشخاص بمحفزات لا تؤثر في غيرهم

أطعمة غير متوقعة تسبب الحموضة

يشير الخبراء إلى أن بعض الأطعمة الصحية قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض، مثل النعناع والبصل النيء والخضراوات المخمرة وتتبيلات الخل

وتعمل هذه الأطعمة على إرخاء العضلة العاصرة، ما يسمح بارتداد الحمض إلى المريء، كما يحذر الخبراء من الإفراط في تناول مساحيق البروتين لأنها قد تبطئ الهضم وتزيد الضغط داخل الجهاز الهضمي

وينصح بتناول الشوفان والموز والبطيخ والبروتينات الخفيفة مثل السمك والتوفو، لما لها من دور في امتصاص الحموضة وتسهيل الهضم

التمارين بعد الطعام

رغم أهمية النشاط البدني للحفاظ على الوزن، فإن ممارسة التمارين المكثفة مباشرة بعد الأكل قد تزيد حموضة المعدة، خاصة التمارين التي تضغط على البطن مثل رفع الأثقال وتمارين البطن والجري.

وينصح الأطباء بالانتظار ساعتين على الأقل بعد الوجبات قبل ممارسة الرياضة، مع تفضيل الأنشطة الخفيفة مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات.

أدوية شائعة قد تزيد المشكلة

يحذر الخبراء من أن بعض الأدوية والمكملات التي تصرف دون وصفة طبية، وعلى رأسها مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل إيبوبروفين وأسبرين، قد تضعف بطانة المعدة وتزيد تهيج المريء

وينصح بتناول هذه الأدوية مع الطعام وكميات كافية من الماء لتقليل آثارها على الجهاز الهضمي.

عادات يومية تؤثر في الارتجاع الحمضي

لا يقتصر تأثير الارتجاع على الطعام والأدوية فقط، بل يشمل بعض العادات اليومية مثل ارتداء الملابس الضيقة حول الخصر والانحناء بعد الأكل والاستلقاء مباشرة بعد الوجبات، كما قد يؤدي الإفراط في مضغ العلكة إلى ابتلاع كميات أكبر من الهواء، ما يفاقم الأعراض.

وينصح الخبراء بالجلوس باستقامة بعد الأكل، ورفع رأس السرير أثناء النوم، وتجنب الاستلقاء لمدة لا تقل عن ساعتين بعد الطعام.