مكملات أوميجا 3.. سلاح غير متوقع في مواجهة العنف

كتب : مصراوي

01:00 ص 09/02/2026

توصلت أبحاث علمية حديثة إلى أن تناول مكملات أوميجا 3 قد يلعب دورًا ملحوظًا في الحد من السلوك العدواني، حيث أظهرت النتائج انخفاضًا وصل إلى نحو 28% لدى الأشخاص الذين استخدموا هذه المكملات بانتظام.

واعتمدت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من جامعة بنسلفانيا، على مراجعة وتحليل 29 تجربة علمية محكمة، شملت ما يقارب 4 آلاف مشارك من فئات عمرية وخلفيات صحية مختلفة، بهدف قياس تأثير أحماض أوميجا 3 الموجودة في زيت السمك على السلوك الإنساني.

وبيّنت النتائج أن التأثير الإيجابي ظهر بشكل واضح على المدى القصير، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الحالة الطبية أو جرعة المكملات ومدة استخدامها. كما شمل التحسن نوعين من السلوك العدواني: العدوان الناتج عن ردّ الفعل والانفعال، والعدوان المخطط له مسبقًا.

ويرى الباحثون أن هذا التأثير يعود إلى الدور الحيوي لأوميجا 3 في دعم وظائف الدماغ، وتقليل الالتهابات، والمساعدة في تنظيم العمليات العصبية المرتبطة بالتحكم في الانفعالات والسلوك.

وتنسجم هذه النتائج مع دراسات سابقة أشارت إلى وجود علاقة وثيقة بين سوء التغذية وازدياد السلوكيات العنيفة أو المعادية للمجتمع، إضافة إلى دور أوميجا 3 في تقليل مخاطر بعض الاضطرابات النفسية.

وفي هذا السياق، دعا عالم الجريمة العصبية أدريان راين إلى توسيع استخدام مكملات أوميجا 3، سواء في البرامج المجتمعية أو العيادات الطبية أو حتى ضمن أنظمة العدالة الجنائية، موضحًا أن إدراج وجبتي سمك أسبوعيًا في النظام الغذائي قد يساعد الأطفال الذين يعانون من مشكلات سلوكية عدوانية.

ورغم أن الباحثين يؤكدون أن أوميجا 3 لا يمثل حلًا جذريًا ونهائيًا لمشكلة العنف، إلا أنهم يعتبرونه أداة داعمة وفعّالة يمكن أن تسهم في الحد من هذه السلوكيات عند الاستفادة منها بشكل علمي ومدروس.

