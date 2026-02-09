احذر.. التعرق المفرط قد يكشف مشكلة في القلب

حذرت الدكتورة ناتاليا سولوفيوفا، أخصائية أمراض القلب، من أن التعرق المفرط دون سبب واضح قد لا يكون مجرد شعور بعدم الراحة، بل قد يكون مؤشرا على وجود مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في ظهور تعرق بارد ورطب مع قشعريرة وبرودة في الجلد، وهي استجابة طبيعية للجهاز العصبي عند تعرض الجسم لتوتر شديد، وغالبا ما يصاحب هذه الحالة ألم ضاغط أو حارق خلف عظم الصدر، يمتد أحيانا إلى لوح الكتف أو الفك السفلي، بالإضافة إلى غثيان ودوار، وقد يشير ذلك إلى احتشاء عضلة القلب.

وأكدت أن الأشخاص المصابين بالسكري أو ارتفاع الكوليسترول يجب عليهم الاتصال بالإسعاف فور ظهور هذه الأعراض، لأن التأخير قد يكون خطيرا جدا، بحسب صحيفة "إزفيستيا".

وأضافت أن المرضى الذين يعانون من داء قلبي إقفاري قد يشير التعرق الشديد المصحوب بألم في الصدر إلى ذبحة صدرية غير مستقرة، وهي مرحلة ما قبل احتشاء عضلة القلب وتتطلب دخول المستشفى فوريا.

كما يمكن أن يدل التعرق المزمن، خاصة أثناء الليل، مع شعور متزايد بالضعف والإرهاق، على التهاب عضلة القلب أو التهاب الشغاف، والتي غالبا ما تتطور بعد أمراض مثل التهاب اللوزتين أو الالتهاب الرئوي أو الإنفلونزا.

وشددت سولوفيوفا على أن التعرق نادرا ما يكون العرض الوحيد لمشكلات القلب، مؤكدة أنه إذا ظهر فجأة وبشكل حاد، يجب طلب المساعدة الطبية الطارئة فوريا، أما إذا كان التعرق مستمرا بانتظام دون ألم حاد، ولكن مع وجود عوامل خطر أو عدوى حديثة، فينصح بإجراء فحص طبي شامل لتحديد السبب ومعالجته مبكرا.