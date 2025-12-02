من القلب إلى البشرة.. 5 فوائد مذهلة للطحينة يجهلها الرجال



تتمتع الطحينة بالعديد من الفوائد للرجال، والتي لا يعرفها كثيرون، ويرجع ذلك إلى احتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم وظائف الجسم المختلفة.



وفي هذا التقرير، نكشف لكم فوائد الطحينة للرجال، وفقا لما كشف موقع "هيلثي لاين".



القلب



تحتوي الطحينة على السيسامين والسيسامولين، وهما مضادان قويان للأكسدة يحميان الخلايا من تلف الجذور الحرة، مما يقي من أمراض القلب.



الجسد



الالتهاب هو أساس العديد من الأمراض المزمنة، مثل هشاشة العظام، وداء السكري من النوع الثاني، والربو، والخرف، لكن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات، غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول، يمكن أن يسهم في مكافحته.



وأيضا الدهون الصحية والعناصر الغذائية الموجودة في الطحينة تخفف الالتهاب وتحسن وظائف الجسم.



العظام



تعد الطحينة من أفضل المصادر للكالسيوم، حيث تحتوي ملعقتان كبيرتان فقط على 15% من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم، مما يُوي العظام ويعزز وظائف الأعصاب والعضلات والأوعية الدموية.



البشرة



تساعد الدهون الصحية في الطحينة على امتصاص فيتاميني أ وهـ ، مما يعزز صحة البشرة ويقي من الشيخوخة، وبالإضافة إلى ذلك، فهي غنية بالحديد المعروف بفوائده للبشرة والشعر والأظافر، وأيضا تحتوي على الكولاجين، الذي يساعد على نضارة البشرة.



الصحة الجنسية



الطحينة غنية بحمض الأرجينين الذي يساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك وإرخاء الأوعية الدموية، مما يعزز تدفق الدم إلى العضو الذكري ويحسن قوة الانتصاب.