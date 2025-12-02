إعلان

أطعمة تساعد على تحسين ميكروبيوم الأمعاء.. تناولها

كتب : أسماء مرسي

01:00 ص 02/12/2025

تعبيرية

أشارت خبيرة التغذية الدكتورة مارينا كوزنيتسوفا إلى أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ضمن نمط الحياة اليومية يؤدي دورا مهما في استعادة توازن ميكروبيوم الأمعاء.

وقالت "مارينا" إن النظام الغذائي الأمثل يجب أن يحتوي على أطعمة غنية بالألياف مثل الشوفان والحنطة السوداء، بالإضافة إلى مصادر طبيعية للبريبايوتيك، مثل البصل والثوم والتفاح والموز، وفقا لموقع "health".

وأضافت أن هذه المكونات الغذائية تعزز تنوع ميكروبيوم الأمعاء، ما يقلل الالتهاب ويدعم عمل الجهاز المناعي.

وتابعت: "ميكروبيوم الأمعاء بمثابة الدماغ الثاني في الجسم، عندما يكون في حالة جيدة، يعمل الدماغ بكفاءة أعلى ويصبح المزاج أكثر استقرارا، ولاحظ العديد من المرضى تحسنا ملحوظا بعد ثلاثة أسابيع فقط من اتباع نظام غذائي صحي، إذ تبدأ أعراض التعب المزمن والتهيج بالاختفاء".

من جهته، أشار الدكتور ألكسندر إيفانوف، الأستاذ المشارك في قسم أمراض الجهاز الهضمي والتغذية بجامعة بيروغوف، إلى أن الإفراط في استخدام أدوية علاج حرقة المعدة قد يؤدي إلى خلل في توازن البكتيريا المعوية.

وأوضح أن حرقة المعدة المزمنة تعتبر أحد الأعراض الرئيسية لمرض الارتجاع المعدي المريئي، بينما تكون أعراض الأمراض الأخرى المرتبطة بالحموضة متقطعة وتظهر غالبًا خلال نوبات التفاقم.

وأضاف إيفانوف أن مثبطات مضخة البروتون تُوصف عادة لعلاج هذه الحالات، إلا أن استخدامها لفترات طويلة يؤدي إلى آثار جانبية تؤثر على صحة الأمعاء.

ميكروبيوم الأمعاء أالألياف الغذائية صحة الأمعاء

