أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تدين الهجوم على قاعدة للأمم المتحدة في السودان وتدعو إلى وقف للقتال غير مشروط .

وكتب بولس في منشور على موقع "إكس"، أن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة الأمم المتحدة في كادقلي بالسودان.

أضاف أن هذا الهجوم المتعمد على قاعدة للأمم المتحدة يمثل تجاهلا سافرا للجهود الدولية لحماية السلام والأمن.

وتابع: "على الطرفين المتنازعين ألا يستهدفا كوادر الأمم المتحدة، وعليهما وقف القتال بدون شروط مسبقة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي عائق".

ويأتي ذلك على إثر مقتل 6 أفراد من قوات حفظ السلام الأممية من الجنسية البنغلاديشية، يوم السبت الماضي، في منطقة أبيي على الحدود بين السودان وجنوب السودان، وفقا لروسيا اليوم.