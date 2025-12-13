انخفاض الضغط.. 4 أسباب خفية لا يعرفها كثيرون

ليس دائمًا ما يكون انخفاض ضغط الدم مرتبطًا فقط بالجفاف أو المرض؛ فتظهر أسباب غير متوقعة تؤدي إلى هبوط الضغط بشكل مفاجئ أو مزمن.

فيما يلي عوامل خفية تكون السبب وراء هذا الانخفاض وفق "mayoclinic".

التغير المفاجئ في وضعية الجسم

يحدث انخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ عند الانتقال بسرعة من وضعية الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف، وهو ما يُعرف بـ انخفاض ضغط الدم الوضعي.

هذا الانخفاض يحدث عندما لا تتكيف الدورة الدموية مع التغيير في الوضع بسرعة كافية، ما يقلل تدفق الدم إلى الدماغ ويؤدي إلى الدوار أو الإغماء.

اضطرابات الجهاز العصبي

في بعض الحالات، يعجز الجسم عن تنظيم ضغط الدم عند تغير الوضعيات أو أثناء الوقوف لفترات طويلة، خاصة لدى من لديهم اضطرابات في الجهاز العصبي أو مشاكل في التواصل بين القلب والدماغ، ما يساهم في انخفاض الضغط دون تنبه الشخص لذلك.

نقص السكر في الدم أو اضطرابات الهرمونات

انخفاض مستوى السكر في الدم يمكن أن يخفض ضغط الدم كما أن بعض اضطرابات الغدد الصماء، مثل قصور الغدة الدرقية أو اضطرابات الغدد الهرمونية، تغيّر توازن السوائل والضغط في الجسم وتؤدي إلى هبوط ضغط الدم.

بعض الأدوية والمستحضرات الطبية

يسبب استخدام بعض الأدوية مثل أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم أو مضادات الاكتئاب وبعض أدوية الأمراض المزمنة انخفاضًا غير متوقع في ضغط الدم كأثر جانبي.

يتفاعل الجسم مع هذه الأدوية بطرق مختلفة، وينخفض الضغط أكثر من المتوقع حتى في الأشخاص الأصحاء.