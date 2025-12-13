ارتفاع الكوليسترول لا يرتبط دائمًا بالغذاء الدهني أو الوزن فقط؛ فتوجد عوامل غير متوقعة تؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم.

فيما يلي 4 أسباب خفية ترفع معدل الكوليسترول بشكل مفاجئ وفق "heart".

التوتر النفسي المستمر

التعرض المزمن للتوتر والضغوط النفسية يمكن أن يزيد من إفراز هرمونات معينة تؤثر على الكبد، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الكوليسترول في الدم.

قلة النوم أو اضطرابات النوم

النوم غير الكافي أو اضطرابات النوم مثل الأرق المزمن تؤثر على التوازن الهرموني وتزيد من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، بينما تقل مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

بعض الأدوية والمستحضرات الطبية

بعض الأدوية مثل أدوية منع الحمل الهرمونية أو الستيرويدات ترفع مستويات الكوليسترول في الدم عند استخدامها لفترات طويلة، حتى مع اتباع نظام غذائي صحي.

نمط الحياة المستقر وقلة الحركة

قلة النشاط البدني تسهم في انخفاض الكوليسترول الجيد (HDL) وزيادة الكوليسترول الضار (LDL)، حتى لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا.