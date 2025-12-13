ارتفاع ضغط الدم لا يرتبط دائمًا بالعوامل المتوقعة مثل الملح أو الوزن فقط؛ فقد تظهر الأسباب من مصادر غير متوقعة تؤثر على صحتك دون أن تشعر.

فيما يلي 4 أسباب خفية يمكن أن تُسهم في ارتفاع ضغط الدم وفق "هيلث لاين".

اضطرابات النوم المتكررة

يمكن أن يؤدي توقف التنفس أثناء النوم وهو اضطراب يتسبب في توقفات متكررة في التنفس أثناء الليل إلى ارتفاع ضغط الدم حتى خلال النهار.

يحدث ذلك لأن نقص الأوكسجين الليلي يُحفز الجهاز العصبي ويجعل الأوعية الدموية أكثر ضيقًا، مما يرفع الضغط بشكل مزمن.

بعض الأدوية والمستحضرات

ليست كل الأدوية تُستخدم لمعالجة المرض بلا تأثيرات جانبية، بعض الأدوية، مثل مضادات الالتهاب، مضادات الاكتئاب، أدوية الاحتقان والهرمونات يمكن أن تدفع الضغط إلى أعلى.

اضطرابات هرمونية

يمكن أن تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية أو زيادة إفراز بعض الهرمونات إلى تغيير في توازن السوائل والأملاح في الجسم، ما ينعكس على ضغط الدم.

التعرض المستمر لتلوث الهواء

لا تقتصر أسباب ارتفاع ضغط الدم على عوامل داخل الجسم فقط؛ فتُسهم البيئة المحيطة بك أيضًا.

والتعرّض الطويل للجسيمات الدقيقة في الهواء (مثل عوادم السيارات والغبار) يسبب ارتفاع ضغط الدم.