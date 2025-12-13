فيتامين سي أحد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لدعم المناعة وصحة الجلد والأنسجة، لكن نقصه يحدث لأسباب لا ينتبه إليها كثيرون.

إليك أبرز 3 أسباب شائعة وراء نقص، فيتامين سي وفق لما جاء في "هيلث لاين".

سوء التغذية أو عدم تناول مصادر فيتامين سي

النظام الغذائي الفقير بالخضروات والفواكه الطازجة السبب الأول لنقص فيتامين سي فالاعتماد على الأطعمة الجافة أو المعالجة يقلل من حصول الجسم على ما يحتاجه من هذا الفيتامين الضروري.

التدخين

يقلل التدخين من مستويات فيتامين سي في الدم لأنه يرفع نسبة الجذور الحرة التي تُجهد الجسم وتستهلك هذا الفيتامين بسرعة، وحتى التعرض للتدخين السلبي يؤدي إلى النتيجة ذاتها.

أمراض الجهاز الهضمي

بعض الحالات مثل التهاب الأمعاء، أو القولون العصبي الشديد، أو القرحة، وتمنع الجسم من امتصاص فيتامين سي بشكل كامل، ما يؤدي إلى انخفاض مستواه رغم تناول الأطعمة الغنية به.