كتبت- شيماء مرسي

الشعور بألم حاد في الجانب الأيمن من الصدر قد لا يكون دائما مؤشر على الإصابة بنوبة قلبية، لكن هناك أسباب أخرى يجب عدم تجاهلها.

ومع أن الألم في الجانب الأيمن من الصدر قد يكون حادا، إلا أنه قد يزداد سوءا عند الشهيق.

وتظهر أيضا على المصاب أعراض أخرى مصاحبة لألم الجانب الأيمن من الصدر، مثل ضيق التنفس، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز".

أسباب مختلفة لـ ألم الجانب الأيمن من الصدر

التهاب الضرع

هو تورم مؤلم في الثدي يحدث بسبب نوع من العدوى أثناء الرضاعة الطبيعية بسبب قنوات الحليب المسدودة أو البكتيريا التي تدخل من خلال الحلمات المتشققة.

وبالرغم من أن التهاب الثدي يصيب عادة الأمهات الجدد، إلا أنه يسبب ألم حاد في الثدي.

كما تظهر على بعض النساء علامات عدوى، بما في ذلك الحمى وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

التهاب رئوي

تقع فصوص الرئة اليمنى الثلاثة بالإضافة إلى بطانة الرئة اليمنى والعقد اللمفاوية على الجانب الأيمن من الصدر، وبالرغم من عدم وجود مستقبلات للألم في الرئتين، إلا أنك قد تشعر بألم يبدو وكأنه في الرئة اليمنى، ويعود ذلك غالبا إلى الالتهاب الرئوي.

ويحدث الالتهاب الرئوي عندما تلتهب الحويصلات الهوائية، مما يؤدي إلى امتلائها بالسوائل أو القيح.

وقد تكون هذه الحالة مهددة للحياة وتؤدي إلى أعراض شائعة مثل الحمى والسعال والقشعريرة وضيق التنفس.

وعند إصابة الرئة اليمنى، يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي أيضا ألم في الجانب الأيمن من الصدر يزداد سوءا عند التنفس أو السعال.

مرض الارتجاع المعدي

قد تسبب أمراض الجهاز الهضمي وخصوصا التي تصيب المريء أو أعضاء الجانب الأيمن من البطن مثل المرارة والكبد ألم في الجانب الأيمن من الصدر.

ويؤدي مرض الارتجاع المعدي المريئي إلى اضطراب هضمي حاد يؤثر على الحلقة العضلية بين المريء والمعدة، وهي العضلة العاصرة المريئية السفلية الذي إذا توقفت تسبب حرقة المعدة وعسر الهضم وألم في الجانب الأيمن من الصدر.

إجهاد العضلات

الألم في الجانب الأيمن من الصدر يعتبر مؤشرا على الإجهاد العضلي، وأحيانا، يؤدي التهاب الأنسجة الدهنية في العظام، المعروف باسم التهاب العظم والنقي، إلى ألم شديد وحاد وضعف وظيفة المفاصل.

القلق أو الذعر

قد يكون ألم الصدر الأيمن أيضا أحد الأعراض الجسدية للقلق الشديد أو نوبة الهلع، كما إنه يترافق أيضا مع أعراض أخرى مثل تسارع ضربات القلب والدوار وضيق التنفس.