سورين (تايلاند)- (أب)

قالت كمبوديا إن تايلاند شنت المزيد من الهجمات الجوية اليوم الخميس، في ظل تصاعد القتال على الحدود بين الدولتين، واتهام الدولتين لبعضهما البعض بانتهاك السيادة على طول المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

وجاءت هذه الاشتباكات، الناتجة عن نزاعات إقليمية طويلة الأمد، بعد مناوشة يوم الأحد أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين، وانتهكت وقفا لإطلاق النار بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهى خمسة أيام من القتال في يوليو.

ويتردد أن 24 شخصا لقوا حتفهم في القتال هذا الأسبوع، في حين نزح مئات الآلاف على جانبي الحدود.

وقالت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان اليوم الخميس إن الجيش التايلاندي أسقط ثلاث قنابل في منطقة حدودية.

واتهمت المتحدثة باسم الوزارة مالي سوشياتا تايلاند بانتهاك القوانين الدولية من خلال استخدام" جميع أنواع الأسلحة الثقيلة ونشر أعداد كبيرة من القوات للتعدي على الأراضي الكمبودية".

وقال الجيش التايلاندي في وقت سابق إن كمبوديا شنت هجوما مساء الأربعاء بالمدفعية ومدافع الهاون على مواقع تايلاندية.

وقال الجيش التايلاندي إنه رد بنفس النوع من الأسلحة الثقيلة، مسببا ضررا تضمن" تدمير شاحنات العدو". ولكن المتحدث باسم القوات الجوية جاكريت ثامافيشاي لم يؤكد أو ينفى تنفيذ هجمات جوية اليوم الخميس.

وقال في خطاب متلفز إن القوات الجوية التايلاندية" ستواصل عملياتها الجوية حتى يتوقف الجانب الآخر عن القيام بكل الجهود التي تهدد سيادة تايلاند وأمنها وسلامة شعبها".