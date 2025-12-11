إعلان

محامِ المتهم بضرب معلم الإسماعيلية: موكلي دافع عن نفسه -فيديو

كتب : أميرة يوسف

04:46 م 11/12/2025

أكد محامي شقيق الطالبة المتهم بالتعدي على معلم باستخدام مقص داخل إحدى مدارس محافظة الإسماعيلية، أن موكله لم يكن الطرف المعتدي الأول في الواقعة، مشددًا على أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر فقط جزءًا من الحدث دون بدايته الحقيقية.

وأضاف أن المقطع المتداول لا يعكس الصورة الكاملة للأحداث، ويخالف مجرى التحقيقات الرسمية التي تبين جميع تفاصيل الواقعة.

وأشار المحامي إلى أنه تم مؤخرًا تداول مقطع آخر يُوثّق – بحسب قوله – لحظة سقوط والدة المتهم مغشيًا عليها داخل مكتب مدير المدرسة قبل الاشتباك، نتيجة ما وصفه بتعدي بعض المعلمين عليها، وهو ما أثار غضب نجلها، وتسبب في تصعيد الموقف داخل المكتب.

وأوضح أن هذه اللحظة كانت الشرارة التي أدت إلى تدخل خالد، نجل السيدة، الذي لم يكن في حالة هدوء بعد مشاهدة والدته فاقدة للوعي.

وأوضح المحامي أن خالد اضطر للإمساك بالمقص الموجود على المكتب للدفاع عن نفسه بعد تعرضه لهجوم من بعض المعلمين، مؤكدًا أن هدفه كان الدفاع عن نفسه ووالدته فقط، دون أي نية لإيذاء المعلم أو التسبب في إصابته.

وأكد أن ما حدث جاء في إطار الدفاع الاضطراري وليس اعتداءً متعمدًا، مطالبًا بعدم الاستناد إلى المقطع المجتزأ كدليل نهائي على الواقعة.

وختم المحامي حديثه بالتأكيد على أن التحقيقات الجارية ستكشف الصورة الكاملة للواقعة، وستثبت أن موكله تصرف دفاعًا عن والدته أثناء موقف طارئ، مشيرًا إلى أن جميع تفاصيل الحادث سيتم توضيحها أمام الجهات القضائية المختصة لضمان إنصاف جميع الأطراف.

الإسماعيلية معلم الإسماعيلية مواقع التواصل الاجتماعي

