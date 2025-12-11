إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"

كتب : محمد أبو بكر

03:45 م 11/12/2025

الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين

أكد الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، أن اختيار اللحوم يتطلب معرفة نوعية القطع لضمان الحصول على أفضل قيمة غذائية.

جاء ذلك خلال بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وأضاف حسن: "أحيانًا وأنا بشتري لحمة، ألاقي زبون بيطلب قطعة حمراء، زي الربع الخلفي المعروف بالكاوتش أو العضلات، والقطع دي بتحتاج وقت طويل في التسوية، وده بيؤدي إلى فقدان جزء من قيمتها الغذائية".

وتابع نقيب البيطريين أن أفضل "قطعية لحمة" هي القطعية الرخامية، وهي مزيج من الخطوط الحمراء والخطوط الدهنية البسيطة، ما يجعلها أكثر جودة عند الطهي.

الدكتور مجدي حسن نقيب البيطريين اختيار اللحوم

