محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجنازة على عامل نظافة: كان مثالًا للإخلاص

كتب : حمدي سليمان

04:22 م 11/12/2025
    محمد فتحي
    صلاة الجنازة (2)

في مشهد مهيب يجسد التقدير الإنساني والاعتراف بالجهد، ودّعت قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، اليوم الخميس، ابنها محمد فتحي، عامل النظافة الذي وافته المنية إثر حادث تصادم مفاجئ بعد أن أنهى نوبة عمله المسائية.

الراحل، الذي قضى عمره يعمل في صمت وصدق، حظي بتوديع استثنائي، حيث امتلأ المسجد الكبير بالقرية بجموع الأهالي الذين جاءوا لتشييع جثمانه، وكانت اللحظة الأكثر تأثيراً عندما دخل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المسجد ليؤدي صلاة الجنازة عليه.

وقفت جموع الأهالي في ذهول وتقدير وهم يشاهدون محافظ بني سويف يقف إلى جوار أسرة الفقيد، يربت على يد نجله محاولاً التخفيف من ألمهم، ومؤكداً أن "عم محمد" كان مثالاً للإخلاص والاجتهاد والعامل الأمين.

وبحسب شهادات الأهالي، فإن الراحل محمد فتحي عاش بسيطاً ورحل شريفاً، تاركاً خلفه سيرة طيبة، وانتهت حياته فجأة على طريق الأزهري بعد أن أخبر زملاءه أنه سيعود "بدري" إلى أولاده، ليكتمل المشهد بحمله على أكتاف الناس الذين حمل عنهم أعباء كثيرة دون شكوى.

