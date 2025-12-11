إعلان

موعد انتهاء موسم العمرة 2026 وإيقاف التأشيرات

كتب : محمد أبو بكر

02:56 م 11/12/2025

موسم العمرة

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد إيقاف تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم استعدادًا لموسم الحج 2026.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن آخر رحلات العمرة 2025-2026 ستكون مع نهاية شهر رمضان المقبل، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك يتم إيقاف التأشيرات استعدادًا لبدء موسم الحج.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن عدد المعتمرين حتى الآن يصل إلى 700 ألف، لافتًا إلى أن الأعداد سترتفع خلال الفترة المقبلة خاصة مع حلول الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان.

العمرة وسم العمرة 2026 أشيرات العمرة

